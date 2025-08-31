Drama in Hamburg: Müller/Tillmann raus – kämpfen um Bronze

SID 31.08.2025 • 12:46 Uhr Das letzte verbliebene Duo aus Deutschland zieht im Halbfinale den Kürzeren.

Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben das Finale von Hamburg verpasst. Das deutsche Duo verlor am Sonntag bei dem Elite-16-Event in der Hansestadt im Halbfinale gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth mit 0:2 (19:21, 13:21).

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Spiel um Bronze treffen die EM-Dritten am Nachmittag (17.00 Uhr) auf Ana Patricia/Duda oder die Weltranglistenersten Thamela/Victoria aus Brasilien.

Vor wenigen Wochen hatten die Deutschen das italienische Team bei der EM in Düsseldorf im Viertelfinale noch geschlagen, vor dem erneuten Aufeinandertreffen in Hamburg dann eine unfreiwillige Mini-Pause einlegen müssen.

Im Viertelfinale waren ihre finnischen Gegnerinnen Taru Lahti and Niina Ahtiainen am Tag zuvor verletzungsbedingt nicht angetreten.

{ "placeholderType": "MREC" }