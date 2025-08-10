Deutsches Beach-Duo verpasst Coup

SID 10.08.2025 • 16:36 Uhr Nach einem starken Turnierauftritt bleibt den Paris-Silbermedaillengewinnern Nils Ehlers und Clemens Wickler der Triumph verwehrt.

Das deutsche Beachvolleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler hat das Finale der Pro‑Tour‑Challenge in Baden/Österreich verloren. Die Paris‑Silbermedaillengewinner unterlagen den Schweden Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson am Sonntag mit 0:2 (18:21, 16:21). Wie im Vorjahr bei den Olympischen Spielen und der EM in den Niederlanden wurde es im Endspiel nichts mit dem Titel.

Am Vormittag hatten Ehlers/Wickler nach einem zähen Kampf das Halbfinale mit 2:1 (21:15, 18:21, 15:13) gegen die US‑Amerikaner Chase Budinger/Miles Evans gewonnen und ihre Form unterstrichen.