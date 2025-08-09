Beachvolleyball: Lippmann/Bock greifen in Baden nach Gold!

SID 09.08.2025 • 12:51 Uhr Das deutsche Duo steht kurz vor seiner ersten Goldmedaille bei einem Challenge-Event.

Den deutschen Beachvolleyballerinnen Louisa Lippmann und Linda Bock fehlt nur noch ein Sieg zu ihrer ersten Goldmedaille auf der Pro Tour. In Baden bei Wien zog das Duo, das erst seit November zusammenspielt, durch ein 2:0 (21:14, 21:12) gegen die Ukrainerinnen Angelina Chmil und Walentyna Dawidowa souverän ins Finale ein.

Der bisher größte Erfolg von Lippmann/Bock bei einem Challenge-Event, der zweithöchsten Spielkategorie der Turnierserie, war der zweite Platz in Juni in Polen. Am Samstagabend (18.00 Uhr) können sie sich erstmals Gold sichern.