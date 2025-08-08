Newsticker
Beachvolleyball-Hammer: Lippmann/Bock im Halbfinale von Baden

Lippmann/Bock im Halbfinale von Baden

Im zweiten Satz behalten die beiden Beachvolleyballerinnen die Nerven.
Erst seit November spielt das Duo zusammen
© IMAGO/Beautiful Sports/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Peter Weber
SID
Die Beachvolleyballerinnen Louisa Lippmann und Linda Bock haben auf der Pro-Tour-Station im österreichischen Baden den Sprung ins Halbfinale geschafft. Das Duo setzte sich im Viertelfinale des Challenge-Events, zweithöchste Spielkategorie der Turnierserie, nach einem umkämpften zweiten Satz mit 2:0 (21:17, 27:25) gegen Monika Paulikiene und Aine Raupelyte aus Litauen durch.

Erst in der Vorwoche hatten sich beide Teams noch in der EM-Gruppenphase in Düsseldorf gegenübergestanden, dort ließ das deutsche Duo nichts anbrennen. Trotzdem endete das Heimevent für Lippmann/Bock bereits im Achtelfinale.

Am Samstag (12.00 Uhr) treffen die deutschen Frauen im Halbfinale nun auf die Ukrainerinnen Angelina Chmil und Walentyna Dawidowa, das mögliche Finale steigt am frühen Abend (18.00). Nur mit einem Turniersieg können Lippmann/Bock, die erst seit November zusammenspielen, ihren bisher größten Erfolg übertreffen: Im vergangenen Juni sicherten sie sich beim Challenge-Turnier in Polen bereits Silber.

