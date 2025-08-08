Beachvolleyball-Hammer: Lippmann/Bock im Halbfinale von Baden

SID 08.08.2025 • 18:03 Uhr Im zweiten Satz behalten die beiden Beachvolleyballerinnen die Nerven.

Die Beachvolleyballerinnen Louisa Lippmann und Linda Bock haben auf der Pro-Tour-Station im österreichischen Baden den Sprung ins Halbfinale geschafft. Das Duo setzte sich im Viertelfinale des Challenge-Events, zweithöchste Spielkategorie der Turnierserie, nach einem umkämpften zweiten Satz mit 2:0 (21:17, 27:25) gegen Monika Paulikiene und Aine Raupelyte aus Litauen durch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Erst in der Vorwoche hatten sich beide Teams noch in der EM-Gruppenphase in Düsseldorf gegenübergestanden, dort ließ das deutsche Duo nichts anbrennen. Trotzdem endete das Heimevent für Lippmann/Bock bereits im Achtelfinale.