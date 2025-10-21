Laura Ludwig jetzt in Volleyball Hall of Fame – Rio-Gold geehrt

SID 21.10.2025 • 05:52 Uhr Auch Ludwigs früherer Erfolgstrainer Jürgen Wagner gehört nun dem elitären Kreis an.

Mit freudiger Ungläubigkeit hat Beach-Olympiasiegerin Laura Ludwig (Hamburg) auf ihre Aufnahme in die „Hall of fame“ des internationalen Volleyballs reagiert. „Unter so großen Legenden genannt zu werden, fühlt sich surreal an“, sagte die Goldmedaillen-Gewinnerin von Rio 2016 in einer Mitteilung des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) zur feierlichen Zeremonie in Holyoke/US-Bundesstaat Massachusetts: „Ich fühle mich extrem geehrt.“

Ludwig und Wagner treten dem Elitekreis der Volleyball-Legenden bei

Ex-Weltmeisterin Ludwig erhielt die Auszeichnung rund ein Jahr nach ihrem Laufbahnende gleichzeitig mit ihrem früheren Trainer Jürgen Wagner. Bis zur Ernennung des Duos war der 2009 aufgenommene Lausitzer Siegfried Schneider das einzige deutsche Mitglied des seit 40 Jahren bestehenden Elitekreises prägender Volleyballer.

Zwischen Titeln und Tiefgang: Ludwigs wahre Schätze ihrer Karriere

Ludwig hatte außer Olympia-Gold mit ihrer einstigen Partnerin Kira Walkenhorst auch den WM-Titel 2017 gewonnen. Außerdem stehen für die gebürtige Berlinerin vier EM-Triumphe zu Buche. „Ich habe als kleines Mädchen einfach nur aus Freude gespielt – nie mit dem Gedanken an Medaillen oder Ruhm. Das Schönste waren nie die Pokale, sondern die Menschen, die Erfahrungen und der Weg dorthin“, erklärte die 39-Jährige weiter.

Wagners goldene Handschrift: Trainer mit doppeltem Olympiagold

Wagner, der 2022 den DVV nach internen Differenzen verlassen hatte, war bei Ludwigs größten Erfolgen ebenso der verantwortliche Trainer wie 2012 in London beim Olympiasieg von Julius Brink und Jonas Reckermann. Zwei Olympiasiege mit verschiedenen Kombinationen sind eine einzigartige Bilanz in der Beachvolleyball-Geschichte.

„Ein Meilenstein für den deutschen Beach-Sport“ – DVV-Präsident Dieckmann würdigt die Hall-of-Fame-Aufnahme