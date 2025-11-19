Ehlers/Wickler stürmen ins WM-Achtelfinale – Revanche geglückt

SID 19.11.2025 • 08:02 Uhr Auch Sandra Ittlinger und Anna Grüne erreichen die nächste Runde.

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler sind bei der Beachvolleyball-WM in Australien in das Achtelfinale eingezogen. Das Hamburger Duo setzte sich am Mittwoch (MEZ) mit 2:0 (22:20, 21:13) gegen die Europameister Kristians Fokerots und Martins Plavins aus Lettland in der Runde der besten 32 Teams durch und nahm somit Revanche für das verlorene EM-Finale 2024.

Drei deutsche Duos im Achtelfinale – Europameisterinnen von 2024 scheiden aus