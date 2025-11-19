Newsticker
Beachvolleyball>

Ehlers/Wickler stürmen ins WM-Achtelfinale – Revanche geglückt

Beach-WM: Ehlers/Wickler im Achtelfinale

Auch Sandra Ittlinger und Anna Grüne erreichen die nächste Runde.
Clemens Wickler (l.) und Nils Ehlers (r.)
© AFP/SID/DIMITAR DILKOFF
SID
Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler sind bei der Beachvolleyball-WM in Australien in das Achtelfinale eingezogen. Das Hamburger Duo setzte sich am Mittwoch (MEZ) mit 2:0 (22:20, 21:13) gegen die Europameister Kristians Fokerots und Martins Plavins aus Lettland in der Runde der besten 32 Teams durch und nahm somit Revanche für das verlorene EM-Finale 2024.

Drei deutsche Duos im Achtelfinale – Europameisterinnen von 2024 scheiden aus

Auch Sandra Ittlinger und Anna Grüne qualifizierten sich mit einem 2:1 (16:21, 21:18, 15:11) gegen die Tschechinnen Marketa Svozilova und Marie-Sara Stochlova für die nächste Runde. Zuvor war bereits den Duos Louisa Lippmann/Linda Bock und Lea Kunst/Melanie Paul der Sprung ins Achtelfinale gelungen. Svenja Müller und Cinja Tillmann, Europameisterinnen von 2024, waren hingegen in der Runde der besten 32 Teams gescheitert.

