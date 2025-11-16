Newsticker
Beachvolleyball-WM: Ehlers/Wickler & Co. vorzeitig in K.o.-Phase

Beach-WM: Deutsches Duo in K.o.-Runde

Die Olympiazweiten feiern den zweiten Sieg im zweiten Spiel.
© IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Peter Weber
SID
Die Olympiazweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-WM in Adelaide vorzeitig die K.o.-Phase erreicht. Die Silbermedaillengewinner von Paris bezwangen die Außenseiter Jose Alberto Mondlane/Osvaldo Mungoi aus Mosambik am Samstag problemlos mit 2:0 (21:11, 21:8) und zogen nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel in die Runde der besten 32 ein.

Deutsche Beach-Duos triumphieren Down Under

Das gilt auch für Lukas Pfretzschner und Sven Winter. Das Duo besiegte die Chinesen Yanwei Wang/Hongjon Du mit 2:0 (21:14, 21:16) und erreichte vorzeitig die nächste Runde. Sandra Ittlinger und Anna Grüne fuhren in der australischen Küstenstadt derweil den ersten Sieg ein und dürfen weiter auf die K.o.-Phase hoffen. Das Duo setzte sich gegen Vanessa Muianga/Mercia Mucheza aus Mosambik mit 2:0 (21:10, 21:6) durch.

Die beiden topplatzierten Teams sowie die vier besten Drittplatzierten der jeweils zwölf Gruppen ziehen direkt in die Runde der besten 32 Teams ein. Die verbliebenen Drittplatzierten kämpfen in einer Lucky-Loser-Runde um die restlichen Tickets.

