Beachvolleyball: Chef-Bundestrainer Dieckmann verlässt DVV

SID 22.12.2025 • 14:36 Uhr Christoph Dieckmann beendet seine Arbeit als Chef-Bundestrainer der deutschen Beachvolleyballer. Es übernimmt der bisherige Nachwuchscoach Paul Becker.

Christoph Dieckmann beendet im neuen Jahr seine Arbeit als Chef-Bundestrainer der deutschen Beachvolleyballer. Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) gab am Montag den „aus persönlichen Gründen“ beschlossenen Abschied des früheren Europameisters bekannt. Ab März übernimmt der bisherige Nachwuchs-Bundestrainer Paul Becker.

„Diese Entscheidung ist mir sehr schwergefallen“, sagte Dieckmann: „Der Job hat mir große Freude bereitet, gleichzeitig habe ich gemerkt, dass dieses sehr breite, vielschichtige und komplexe Tätigkeitsfeld mit seinen unterschiedlichen Stakeholdern und Interessen nicht einhundertprozentig zu mir passt. Zudem möchte ich wieder mehr Zeit mit meiner Familie verbringen.“

Dieckmann, seit September 2024 Chef-Bundestrainer, lebt derzeit mit seiner Familie in Griechenland: „Um die Aufgabe als Chef-Bundestrainer so auszuüben, dass sie meinem eigenen Anspruch genügt und den Athletinnen und Athleten gerecht wird, wäre jedoch eine deutlich stärkere Präsenz in Deutschland notwendig.“ Laut DVV werde der 49-Jährige dem Verband aber „weiterhin in beratender Funktion zur Seite stehen“.

„Sehr schade“: DVV bedauert Abgang

Der Weggang von Dieckmann sei für den DVV „sehr schade. Er hat den Aufbruch in neue Zeiten im deutschen Beachvolleyball maßgeblich begleitet, nachhaltige Strukturen geschaffen und war sowohl fachlich als auch menschlich eine enorm wichtige Persönlichkeit für unser Team“, sagte Sportvorstand Jaromir Zachrich.