Beachvolleyball: Ex-Europameisterin Müller wechselt zu Tillmann

SID 12.01.2026 • 12:11 Uhr Die Nationalspielerin folgt ihrer langjährigen Partnerin Cinja Tillmann nach Düsseldorf zu Eintracht Spontent.

Die früheren Beachvolleyball-Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann bilden künftig auch im Verein ein Team. Müller verlässt den Eimsbütteler Turnverband und wechselt nach Düsseldorf zu Eintracht Spontent, wo Tillmann steht bereits unter Vertrag steht.

„Der ETV hat mich vor fünf Jahren sehr warm aufgenommen und ich habe mich dort immer wie zu Hause gefühlt“, sagte die 24-jährige Müller: „Ich verspreche mir durch den Wechsel Vorteile beim Start in diesem Jahr bei den Finals, den deutschen Vereinsmeisterschaften. Ohne den Wechsel hätten Cinja und ich dort nicht melden können.“