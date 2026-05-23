Beachvolleyball: Winter/Huster im World Tour-Halbfinale!

Die deutschen Beachvolleyballer Sven Winter und Philipp Huster haben beim World Tour-Turnier in Nuvali/Philippinen das Halbfinale erreicht. Im deutschen Viertelfinalduell setzte sich das Duo gegen Maximilian Just und Lui Wüst mit 2:1 (18:21, 21:16, 15:10) durch. Im Halbfinale warten nun die Schweizer Adrian Heidrich und Yves Haussener.

Huster schlägt erstmals Ex-Partner

Huster besiegte damit zum ersten Mal seine beiden Ex-Partner. Der 24-Jährige spielte von 2021 bis 2024 an der Seite von Wüst, bevor er in den vergangenen beiden Saisons mit Just ein Duo bildete. Das Team aus Winter und Huster hat sich erst zu dieser Saison neu formiert, nach der Trennung Winters von seinem langjährigen Partner Lukas Pfretzschner, mit dem er bei der WM im vergangenen Jahr Fünfter geworden war.