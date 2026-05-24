Beachvolleyball-Drama: Winter/Huster scheitern knapp – Bronze?

SID 24.05.2026 • 08:22 Uhr Auf den Philippinen gewinnt das Duo erst ein deutsches Duell im Viertelfinale, doch dann sind zwei Schweizer zu stark.

Die deutschen Beachvolleyballer Sven Winter und Philipp Huster haben beim World-Tour-Turnier in Nuvali auf den Philippinen das Finale knapp verpasst. Nach ihrem Sieg im deutschen Viertelfinalduell gegen Maximilian Just und Lui Wüst (2:1) unterlagen sie am Sonntag den Schweizern Adrian Heidrich und Yves Haussener 0:2 (19:21, 21:23).

Bronze-Duell gegen Schweizer Duo

Im Spiel um Platz drei geht es am Mittag (12.00 Uhr MESZ) erneut gegen ein Schweizer Duo: Huster und Winter treffen auf Julian Friedli und Jonathan Jordan. Das Finale bestreiten Heidrich/Haussener gegen die Australier Ben Hood und Thomas Hodges.

Das Team aus Winter (27) und Huster (24) hat sich erst zu dieser Saison neu formiert. Winter hatte zuvor lange mit Lukas Pfretzschner gespielt, bei der WM im vergangenen Jahr Fünfter waren sie Fünfte geworfen.