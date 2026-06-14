Beach Pro Tour: Henning/Pfretzschner feiern Premierensieg 

SID 14.06.2026 • 17:50 Uhr Das neu formierte Duo triumphiert im spannenden Finale von Alanya.

Die deutschen Beachvolleyballer Paul Henning und Lukas Pfretzschner haben bei ihrer noch jungen Zusammenarbeit bereits ihren ersten Turniersieg auf der Beach Pro Tour gefeiert. Das neu formierte Duo setzte sich im Finale des Challengers in Alanya/Türkei mit 2:0 (22:20, 24:22) gegen die englischen Zwillinge Javier und Joaquin Bello durch.

Sieg für deutsches Duo

Henning/Pfretzschner hatten sich erst zu Beginn dieser Saison zusammengetan, das Event in der südtürkischen Küstenstadt war erst ihr zweiter gemeinsamer Auftritt auf der internationalen Beachserie. Mit starken Leistungen spielte sich das Duo auf dem Turnier der zweithöchsten Kategorie bis in das Finale, auch im Endspiel zeigten beide Spieler eine starke Leistung.