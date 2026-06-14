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Beach Pro Tour: Henning/Pfretzschner feiern Premierensieg 

Premiere für deutsches Duo

Das neu formierte Duo triumphiert im spannenden Finale von Alanya.
Lukas Pfretzschner siegt in Alanya
Lukas Pfretzschner siegt in Alanya
© picture-alliance/SID/Peter Weber
SID
Das neu formierte Duo triumphiert im spannenden Finale von Alanya.

Die deutschen Beachvolleyballer Paul Henning und Lukas Pfretzschner haben bei ihrer noch jungen Zusammenarbeit bereits ihren ersten Turniersieg auf der Beach Pro Tour gefeiert. Das neu formierte Duo setzte sich im Finale des Challengers in Alanya/Türkei mit 2:0 (22:20, 24:22) gegen die englischen Zwillinge Javier und Joaquin Bello durch.

Sieg für deutsches Duo

Henning/Pfretzschner hatten sich erst zu Beginn dieser Saison zusammengetan, das Event in der südtürkischen Küstenstadt war erst ihr zweiter gemeinsamer Auftritt auf der internationalen Beachserie. Mit starken Leistungen spielte sich das Duo auf dem Turnier der zweithöchsten Kategorie bis in das Finale, auch im Endspiel zeigten beide Spieler eine starke Leistung.

Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen November hatte der 26 Jahre alte Abwehrspieler Pfretzschner noch an der Seite von Ex-Partner Sven Winter als Fünfter für Aufsehen gesorgt, auch der zwei Jahre ältere Henning war an der Seite von Lui Wüst im australischen Adelaide am Start. Einen Turniersieg auf der Beach Pro Tour konnten beide Spieler trotz starker Leistungen in der Vergangenheit auch mit diversen Ex-Partnern nie feiern – nun gelang dieses Kunststück bereits nach nur wenigen Monaten der Zusammenarbeit.

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