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Beachvolleyball-Duo Henning/Pfretzschner im Alanya-Halbfinale!

Deutsches Duo in Alanya im Halbfinale

Nun geht es gegen die Brasilianer Adelmo und Mateus.
Beachvolleyballer Lukas Pfretzschner
Beachvolleyballer Lukas Pfretzschner
© picture-alliance/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Peter Weber
SID
Nun geht es gegen die Brasilianer Adelmo und Mateus.

Die deutschen Beachvolleyballer Paul Henning und Lukas Pfretzschner haben beim World-Tour-Turnier in Alanya/Türkei das Halbfinale erreicht. Im Viertelfinalduell setzte sich das Duo gegen die Spanier Adrian Gavira Collado und Alejandro Huerta mit 2:1 (18:21, 21:12, 15:9) durch. Im Semifinale am Samstagabend (21.30 Uhr) wartet das brasilianische Team Adelmo/Mateus.

Pfretzschner/Henning triumphieren im Achtelfinale

Pfretzschner und Henning hatten sich erst zu dieser Saison neu formiert, nach der Trennung Pfretzschners von dessen langjährigem Partner Sven Winter, mit dem der 26-Jährige bei der WM im vergangenen Jahr Fünfter geworden war. Der zwei Jahre ältere Henning spielte in der vergangenen Saison mit Lui Wüst zusammen.

Im Achtelfinale hatten die beiden Deutschen zuvor die Schweizer Adrian Heidrich und Yves Haussener mit 2:1 geschlagen. Die Eidgenossen waren zuletzt in Topform und beim letzten Tourstopp in Nuvali auf den Philippinen bis ins Finale eingezogen.

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