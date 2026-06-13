Beachvolleyball-Duo Henning/Pfretzschner im Alanya-Halbfinale!

SID 13.06.2026 • 17:31 Uhr Nun geht es gegen die Brasilianer Adelmo und Mateus.

Die deutschen Beachvolleyballer Paul Henning und Lukas Pfretzschner haben beim World-Tour-Turnier in Alanya/Türkei das Halbfinale erreicht. Im Viertelfinalduell setzte sich das Duo gegen die Spanier Adrian Gavira Collado und Alejandro Huerta mit 2:1 (18:21, 21:12, 15:9) durch. Im Semifinale am Samstagabend (21.30 Uhr) wartet das brasilianische Team Adelmo/Mateus.

Pfretzschner/Henning triumphieren im Achtelfinale

Pfretzschner und Henning hatten sich erst zu dieser Saison neu formiert, nach der Trennung Pfretzschners von dessen langjährigem Partner Sven Winter, mit dem der 26-Jährige bei der WM im vergangenen Jahr Fünfter geworden war. Der zwei Jahre ältere Henning spielte in der vergangenen Saison mit Lui Wüst zusammen.