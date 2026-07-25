Beachvolleyball: Deutsches Traumfinale bleibt aus

SID 25.07.2026 • 17:55 Uhr Sven Winter und Philipp Huster stehen beim Challenge-Turnier in China im Endspiel. Nils Ehlers und Lui Wüst verlieren - damit bleibt das deutsche Traumfinale aus.

Das Traumfinale der deutschen Beachvolleyballer beim Challenge-Turnier in China ist ausgeblieben. Sven Winter und Philipp Huster zogen bei der Beach Pro Tour in Shangluo ins Finale ein – Nils Ehlers und Lui Wüst hingegen verpassten das Endspiel.

Nach dem Viertelfinalsieg am Vormittag setzten sich Winter/Huster auch im Halbfinale am Samstagnachmittag gegen das tschechische Duo Jakub Sepka und Jiri Sedlak mit 2:0 (21:16, 21:19) durch.

Australisches Duo zu stark für Ehlers/Wüst

Für Ehlers/Wüst war nach einem 0:2 (15:21, 15:21) gegen Mark Nicolaidis und Izac Carracher Endstation. Die Australier sind damit Gegner von Winter/Huster im Finale am Sonntag (9.00 Uhr).

Im Turnier der Frauen schieden Linda Bock und Lea Kunst im Achtelfinale aus. Das Duo ist neu formiert, nachdem es beim DVV zu einem Partnertausch gekommen war.