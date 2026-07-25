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Beachvolleyball: Deutsches Traumfinale bleibt aus

Deutsches Traumfinale bleibt aus

Sven Winter und Philipp Huster stehen beim Challenge-Turnier in China im Endspiel. Nils Ehlers und Lui Wüst verlieren - damit bleibt das deutsche Traumfinale aus.
Ohne Satzverlust ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft: Das Interims-Duo Nils Ehlers und Eric Stadie gewinnt im Halbfinale gegen Becker/Schröder.
SID
Sven Winter und Philipp Huster stehen beim Challenge-Turnier in China im Endspiel. Nils Ehlers und Lui Wüst verlieren - damit bleibt das deutsche Traumfinale aus.

Das Traumfinale der deutschen Beachvolleyballer beim Challenge-Turnier in China ist ausgeblieben. Sven Winter und Philipp Huster zogen bei der Beach Pro Tour in Shangluo ins Finale ein – Nils Ehlers und Lui Wüst hingegen verpassten das Endspiel.

Nach dem Viertelfinalsieg am Vormittag setzten sich Winter/Huster auch im Halbfinale am Samstagnachmittag gegen das tschechische Duo Jakub Sepka und Jiri Sedlak mit 2:0 (21:16, 21:19) durch.

Australisches Duo zu stark für Ehlers/Wüst

Für Ehlers/Wüst war nach einem 0:2 (15:21, 15:21) gegen Mark Nicolaidis und Izac Carracher Endstation. Die Australier sind damit Gegner von Winter/Huster im Finale am Sonntag (9.00 Uhr).

Im Turnier der Frauen schieden Linda Bock und Lea Kunst im Achtelfinale aus. Das Duo ist neu formiert, nachdem es beim DVV zu einem Partnertausch gekommen war.

Die fünfmalige Volleyballerin des Jahres Louisa Lippmann (31) bestreitet ihre Mission Olympia 2028 in Los Angeles mit Melanie Paul (25). Lippmanns Ex-Beachpartnerin Bock läuft nun mit Kunst auf. Am Samstag unterlagen Bock/Kunst dem kanadischen Duo Molly McBain/Ruby Sorra 1:2 (15:21, 21:18, 9:15).

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