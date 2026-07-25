Beachvolleyball: Deutsches Traumfinale bleibt aus

Das Traumfinale der deutschen Beachvolleyballer beim Challenge-Turnier in China ist ausgeblieben. Sven Winter und Philipp Huster zogen bei der Beach Pro Tour in Shangluo ins Finale ein – Nils Ehlers und Lui Wüst hingegen verpassten das Endspiel.
Deutsches Traumfinale bleibt aus
Nach dem Viertelfinalsieg am Vormittag setzten sich Winter/Huster auch im Halbfinale am Samstagnachmittag gegen das tschechische Duo Jakub Sepka und Jiri Sedlak mit 2:0 (21:16, 21:19) durch.
Australisches Duo zu stark für Ehlers/Wüst
Für Ehlers/Wüst war nach einem 0:2 (15:21, 15:21) gegen Mark Nicolaidis und Izac Carracher Endstation. Die Australier sind damit Gegner von Winter/Huster im Finale am Sonntag (9.00 Uhr).
Im Turnier der Frauen schieden Linda Bock und Lea Kunst im Achtelfinale aus. Das Duo ist neu formiert, nachdem es beim DVV zu einem Partnertausch gekommen war.
Die fünfmalige Volleyballerin des Jahres Louisa Lippmann (31) bestreitet ihre Mission Olympia 2028 in Los Angeles mit Melanie Paul (25). Lippmanns Ex-Beachpartnerin Bock läuft nun mit Kunst auf. Am Samstag unterlagen Bock/Kunst dem kanadischen Duo Molly McBain/Ruby Sorra 1:2 (15:21, 21:18, 9:15).