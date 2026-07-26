Bittere Finalpleite für deutsches Duo

SID 26.07.2026 • 10:12 Uhr Das deutsche Beach-Duo Sven Winter und Philipp Huster kassiert beim Finale der Pro Tour eine bittere Pleite.

Die deutschen Beachvolleyballer Sven Winter und Philipp Huster haben den Gewinn des Challenge-Turniers der Beach Pro Tour in China knapp verpasst. Im Finale von Shangluo verlor das Duo des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Sonntag gegen die Australier Mark Nicolaidis und Izac Carracher 1:2 (21:19, 15:21, 14:16).

Das australische Duo hatte am Samstag Nils Ehlers und Lui Wüst ausgeschaltet und damit ein deutsches Finale verhindert. Ehlers/Wüst gewannen am Sonntagmorgen das Spiel um Platz drei gegen das tschechische Duo Jakub Sepka und Jiri Sedlak 2:0 (21:17, 21:16).

Frauen scheiterten im Achtelfinale

Im Turnier der Frauen waren Linda Bock und Lea Kunst im Achtelfinale ausgeschieden. Das Duo ist neu formiert, nachdem es beim DVV zu einem Partnertausch gekommen war.