Beachvolleyball: Deutsche Duos brillieren

SID 25.07.2026 • 13:06 Uhr Die deutschen Beachvolleyball-Duos präsentieren sich in einer starken Verfassung. Sven Winter und Philipp Huster sowie Nils Ehlers und Lui Wüst gewinnen ihre Viertelfinals. Ein deutsches Duell ist allerdings erst im Finale möglich.

Zwei deutsche Beachvolleyball-Teams haben beim Challenge-Turnier der Beach Pro Tour in Shangluo/China das Halbfinale erreicht. Sven Winter und Philipp Huster setzten sich 2:1 (17:21, 21:16, 15:12) gegen die Niederländer Mees Sengers und Sam van der Loo durch. Nils Ehlers und Lui Wüst gewannen ebenfalls nach Rückstand 2:1 (22:24, 21:18, 15:11) gegen die Italiener Manuel Alferi und Alex Ranghieri durch.

Ein deutsches Duell ist allerdings erst im Finale möglich. Auf dem Weg dahin bekommen es Winter/Huster am Samstagnachmittag (MESZ) mit den Tschechen Jakub Sepka und Jiri Sedlak zu tun. Ehlers/Wüst treffen auf Mark Nicolaidis und Izac Carracher aus Australien. Das Challenge-Turnier ist die mittlere Ebene der Beach Pro Tour.

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