Beachvolleyball-Schock: Müller/Tillmann scheitern in Gstaad

SID 04.07.2026 • 17:51 Uhr Die Weltranglistensiebten scheitern ausgerechnet an dem US-amerikanischen Duo, das sie am Tag zuvor noch besiegt hatten.

Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller (25) und Cinja Tillmann (34) haben das Halbfinale beim World-Tour-Turnier in Gstaad/Schweiz verpasst. Das DVV-Spitzenduo unterlag im Viertelfinale den US-Amerikanerinnen Julia Donlin und Lexy Denaburg, die auf Platz 18 der Weltrangliste stehen, mit 0:2 (17:21, 12:21).

Müller/Tillmann klar unterlegen

Noch am Freitag waren die beiden Teams in der Gruppenphase aufeinandergetroffen. Müller/Tillmann setzten sich in einem engen Match mit 2:0 (22:20, 22:20) durch. Diesmal hatten sie jedoch deutlich das Nachsehen.