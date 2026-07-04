Beachvolleyball-Schock: Müller/Tillmann scheitern in Gstaad

Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller (25) und Cinja Tillmann (34) haben das Halbfinale beim World-Tour-Turnier in Gstaad/Schweiz verpasst. Das DVV-Spitzenduo unterlag im Viertelfinale den US-Amerikanerinnen Julia Donlin und Lexy Denaburg, die auf Platz 18 der Weltrangliste stehen, mit 0:2 (17:21, 12:21).
Deutsche ausgeschieden
Die Weltranglistensiebten scheitern ausgerechnet an dem US-amerikanischen Duo, das sie am Tag zuvor noch besiegt hatten.
Cinja Tillmann und Svenja Müller (r.)
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Müller/Tillmann klar unterlegen
Noch am Freitag waren die beiden Teams in der Gruppenphase aufeinandergetroffen. Müller/Tillmann setzten sich in einem engen Match mit 2:0 (22:20, 22:20) durch. Diesmal hatten sie jedoch deutlich das Nachsehen.
Als eingespieltes Duo, das auf Weltranglistenplatz sieben steht, gewannen Müller und Tillmann die Europameisterschaft 2024, holten Bronze bei der Weltmeisterschaft 2022 und wurden viermal in Folge deutsche Meister. Im vergangenen Jahr wurden sie bei der Heim-EM in Düsseldorf Dritte.