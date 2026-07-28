Brisantes Aufeinandertreffen bei Beachvolleyball-EM

SID 28.07.2026 • 13:59 Uhr In Polen kommt es gleich zu Beginn des Turniers zum Wiedersehen der Ex-Partnerinnen. Louisa Lippmann trifft auf ihre ehemalige Mitspielerin Linda Bock.

Noch ist die Trennung ganz frisch, nun kommt es bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft bereits zum ersten Aufeinandertreffen der Ex-Partnerinnen: In der Gruppenphase des Turniers im polnischen Stare Jablonski (12. bis 16. August) trifft Louisa Lippmann auf ihre ehemalige Mitspielerin Linda Bock. Vor drei Wochen sorgten die beiden mit einem Partnerinnentausch für Aufsehen.

Ihr habe die Entwicklung gefehlt, hatte die 31 Jahre alte Bockspielerin Lippmann erklärt, in Polen geht sie mit Melanie Paul an den Start. Die 25-Jährige bildete zuvor ein Duo mit Lea Kunst, die sich mit Bock neu formiert hat. Nun treffen die vier Spielerinnen in dieser Konstellation erstmals aufeinander.

Beachvolleyball-EM: Vier Frauen-Mannschaften dabei

Insgesamt reist der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mit vier Frauen-Mannschaften und drei Männer-Duos an, die Aufmerksamkeit wird dabei vor allem auch auf Svenja Müller und Cinja Tillmann, Europameisterinnen von 2024, sowie Paris-Silbermedaillengewinner Nils Ehlers gerichtet sein. Ehlers geht aufgrund einer Verletzungspause seines langjährigen Erfolgspartners Clemens Wickler mit Interimspartner Lui Wüst an den Start.

Im Sand von Stare Jablonski geht es für die deutschen Duos um mehr als nur um die Goldmedaille: Die Siegerinnen und Sieger sichern ihrem Land einen ersten Startplatz für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Insgesamt spielen 19 Nationen um die Titel, jeweils 32 Duos pro Klasse sind am Start.

Das deutsche EM-Aufgebot:

Frauen: Svenja Müller/Cinja Tillmann, Linda Bock/Lea Kunst, Louisa Lippmann/Melanie Paul, Sandra Ittlinger/Kim van de Velde