Beachvolleyball-EM: Deutsche Duos starten erfolgreich

Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Lui Wüst sind erfolgreich in die Europameisterschaft gestartet. Das Duo des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), das vor dem Saisonhöhepunkt überraschend die Generalprobe in Hamburg gewann, setzte sich zum Auftakt im polnischen Stare Jablonki 2:1 (21:14, 15:21, 15:12) gegen die Tschechen Ondrej Perusic und Matyas Dzavoronok durch.
Beachvolleyballer starten erfolgreich
Am Donnerstag spielen Ehlers/Wüst gegen die schwedischen Weltranglistenersten Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson um den Gruppensieg und den direkten Einzug in das Achtelfinale.
EM-Duo Müller/Tillmann souverän weiter
Auch Svenja Müller und Cinja Tillmann sowie Sandra Ittlinger und Anna Grüne übersprangen jeweils ihre erste Hürde. Müller/Tillmann, Europameisterinnen von 2024 und Bronzemedaillengewinnerinnen im Vorjahr in Düsseldorf, schlugen die polnischen Lokalmatadoren Katarzyna Kropidlowska/Marta Lodej 2:0 (21:9, 21:14). Ittlinger/Grüne setzten sich 2:0 (21:19, 21:19) gegen die österreichischen Schwestern Ronja und Dorina Klinger durch.
Ein frühes Aus verhinderten derweil Louisa Lippmann und Melanie Paul, die am Abend ihr zweites Spiel mit 2:0 (21:19, 21:11) gegen Ieva Vasiliauskaite und Erika Kliokmanaite aus Litauen gewannen. Zuvor hatten Lippmann und Paul das Duell mit ihren jeweils ehemaligen Partnerinnen Linda Bock und Lea Kunst verloren.
Das Turnier läuft noch bis Sonntag, dabei geht es um mehr als nur die EM-Medaillen: Die Siegerinnen und Sieger sichern ihrem Land einen ersten Startplatz für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles.