Beachvolleyball-EM: Deutsche Duos starten erfolgreich

SID 12.08.2026 • 19:31 Uhr Neben den Hamburg-Gewinnern Nils Ehlers und Lui Wüst feiern auch andere DVV-Duos Erfolge zum Auftakt.

Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Lui Wüst sind erfolgreich in die Europameisterschaft gestartet. Das Duo des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), das vor dem Saisonhöhepunkt überraschend die Generalprobe in Hamburg gewann, setzte sich zum Auftakt im polnischen Stare Jablonki 2:1 (21:14, 15:21, 15:12) gegen die Tschechen Ondrej Perusic und Matyas Dzavoronok durch.

Am Donnerstag spielen Ehlers/Wüst gegen die schwedischen Weltranglistenersten Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson um den Gruppensieg und den direkten Einzug in das Achtelfinale.

EM-Duo Müller/Tillmann souverän weiter

Auch Svenja Müller und Cinja Tillmann sowie Sandra Ittlinger und Anna Grüne übersprangen jeweils ihre erste Hürde. Müller/Tillmann, Europameisterinnen von 2024 und Bronzemedaillengewinnerinnen im Vorjahr in Düsseldorf, schlugen die polnischen Lokalmatadoren Katarzyna Kropidlowska/Marta Lodej 2:0 (21:9, 21:14). Ittlinger/Grüne setzten sich 2:0 (21:19, 21:19) gegen die österreichischen Schwestern Ronja und Dorina Klinger durch.

Ein frühes Aus verhinderten derweil Louisa Lippmann und Melanie Paul, die am Abend ihr zweites Spiel mit 2:0 (21:19, 21:11) gegen Ieva Vasiliauskaite und Erika Kliokmanaite aus Litauen gewannen. Zuvor hatten Lippmann und Paul das Duell mit ihren jeweils ehemaligen Partnerinnen Linda Bock und Lea Kunst verloren.