EM-Schock: Ehlers/Wüst raus – Sagstetter/Winter im Achtel

SID 13.08.2026 • 18:52 Uhr Das deutsche Interimsduo war nach dem Sieg bei der Generalprobe in Hamburg mit viel Rückenwind angereist.

Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Lui Wüst sind bei der Europameisterschaft im polnischen Stare Jablonki bereits in der Zwischenrunde gescheitert. Das Interimsduo, das vor dem Saisonhöhepunkt überraschend die Generalprobe in Hamburg gewonnen hatte, verlor 0:2 (19:21, 33:35) gegen die israelischen Weltranglisten-17. Eylon Elazar und Kevin Cuzmiciov.

Sagstetter/Winter im EM-Achtelfinale

Damit stehen aus deutscher Sicht bei den Männern nur Jonas Sagstetter und Sven Winter im Achtelfinale, sie schlugen die polnischen Lokalmatadoren Bartosz Losiak/Michal Bryl 2:0 (21:18, 21:14).

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Drei DVV-Duos erreichen Achtelfinale

Besser lief es bei den Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), gleich drei Teams zogen in die Runde der letzten 16 ein. Svenja Müller und Cinja Tillmann, Europameisterinnen von 2024 und Bronzemedaillengewinnerinnen im Vorjahr in Düsseldorf, setzten sich im deutschen Duell mit 2:0 (21:17, 21:15) gegen Louisa Lippmann und Melanie Paul durch. Linda Bock und Lea Kunst bezwangen die Niederländerinnen Floor Hogenhout/Mila Konink 2:1 (21:16, 18:21, 15:12), Sandra Ittlinger und Anna Grüne das tschechische Duo Kylie Neuschaeferova/Martina Maixnerova 2:0 (21:19, 21:18).