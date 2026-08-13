Beachvolleyball-EM: Ehlers/Wüst zittern in Zwischenrunde

SID 13.08.2026 • 13:28 Uhr Die deutschen Duos müssen bei der Beachvolleyball-EM den Umweg über die Zwischenrunde antreten.

Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Lui Wüst haben bei der Europameisterschaft den direkten Einzug in das Achtelfinale verpasst. Das Interimsduo, das vor dem Saisonhöhepunkt überraschend die Generalprobe in Hamburg gewonnen hatte, unterlag im Duell um den Gruppensieg den Weltranglistenersten Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson (Schweden) am Donnerstag im polnischen Stare Jablonki mit 0:2 (16:21, 16:21) und muss damit den Umweg über die Zwischenrunde antreten.

Deutsche Beachvolleyballerinnen kassieren EM-Pleiten

Gleiches gilt für die deutschen Frauen-Duos. Svenja Müller und Cinja Tillmann, Europameisterinnen von 2024 und Bronzemedaillengewinnerinnen im Vorjahr in Düsseldorf, mussten sich nach ihrem Auftaktsieg im zweiten Spiel den Tschechinnen Marketa Svozilova und Marie-Sara Stochlova 0:2 (13:21, 17:21) geschlagen geben. Sandra Ittlinger und Anna Grüne verloren gegen Joana Mäder und Leona Kernen aus der Schweiz ebenfalls 0:2 (18:21, 19:21).

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Olympia-Ticket winkt EM-Siegerinnen

Linda Bock und Lea Kunst mussten sich den italienischen Weltranglistenachten Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth mit 0:2 (19:21, 14:21) geschlagen geben. Am Vortag hatten sich bereits Louisa Lippmann und Melanie Paul nach der Auftaktpleite gegen ihre jeweils ehemaligen Partnerinnen in die erste K.o.-Runde gerettet. Dort geht es für das neue Duo im nächsten deutschen Duell am Nachmittag (15.30 Uhr) gegen Müller/Tillmann.