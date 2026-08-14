Frühes EM-Aus: Keine deutschen Beachvolleyball-Duos mehr

SID 14.08.2026 • 13:04 Uhr Für die Teams des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hat die Beachvolleyball-EM ein frühes Ende genommen. Keines von ihnen hat es ins Viertelfinale geschafft.

Die Beachvolleyball-EM hat für die Teams des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ein frühes Ende genommen. Nach der Niederlage von Linda Bock und Lea Kunst im Achtelfinale sind alle deutschen Duos bei dem Turnier im polnischen Stare Jablonki ausgeschieden.

Zuvor hatten bereits Svenja Müller und Cinja Tillmann, Europameisterinnen von 2024 und Bronzemedaillengewinnerinnen im Vorjahr in Düsseldorf, das Viertelfinale verpasst.

DVV-Duos scheitern geschlossen

Bock und Kunst, die erst seit wenigen Wochen zusammenspielen, verloren am Freitag 0:2 (17:21, 18:21) gegen die Lettinnen Tina Graudina und Anastasija Samoilova. Auch Sandra Ittlinger und Anna Grüne verloren 0:2 (16:21, 15:21) gegen die Geschwister Katerina und Anna Pavelkova. Müller und Tillmann unterlagen den Niederländerinnen Katja Stam und Raisa Schoon mit 1:2 (17:21, 23:21, 12:15). Müller und Tillmann hatten zuvor im deutschen Duell in der Zwischenrunde Louisa Lippmann und Melanie Paul besiegt.

Bei den Männern hatte es nur ein Team des DVV ins Achtelfinale geschafft. Jonas Sagstetter und Sven Winter verloren dort gegen die Franzosen Remi Daubas und Calvin Aye mit 1:2 (21:16, 14:21, 17:19). Das Interimsduo aus Nils Ehlers und Lui Wüst musste sich schon in der Zwischenrunde Eylon Elazar und Kevin Cuzmiciov aus Israel mit 0:2 (19:21, 33:35) geschlagen geben.