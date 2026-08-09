Sensationssieg in Hamburg: Ehlers/Wüst schlagen Mol/Sørum

Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Lui Wüst haben das Heimturnier in Hamburg gewonnen und kurz vor der EM ein Ausrufezeichen gesetzt. Bei der Generalprobe schlug das Duo am Sonntagabend im Finale Anders Mol und Christian Sörum aus Norwegen mit 2:0 (22:20, 21:9). Die Europameisterschaften beginnen am Mittwoch im polnischen Stare Jablonki (bis 16. August).
Deutsches Duo gewinnt Generalprobe
Den deutschen Beachvolleyballern Nils Ehlers und Lui Wüst gelingt eine perfekte Generalprobe.
Turniersieg für Nils Ehlers und Lui Wüst (r.)
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Ehlers/Wüst sorgen für Furore
Paris-Silbermedaillengewinner Ehlers und Wüst waren beim Elite16-Event der Pro Tour auf der Galopprennbahn Hamburg-Horn durch einen Sieg über die Letten Martins Plavins und Kristians Fokerots (2:1) ins Endspiel eingezogen. Zuvor hatten die Deutschen die schwedischen Weltranglistenersten Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson ausgeschaltet (2:1).
Bei den Frauen waren Svenja Müller und Cinja Tillmann im Viertelfinale ausgeschieden. Die Europameisterinnen von 2024 verloren 0:2 (16:21, 22:24) gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth.