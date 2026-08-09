Sensationssieg in Hamburg: Ehlers/Wüst schlagen Mol/Sørum

SID 09.08.2026 • 20:19 Uhr Den deutschen Beachvolleyballern Nils Ehlers und Lui Wüst gelingt eine perfekte Generalprobe.

Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Lui Wüst haben das Heimturnier in Hamburg gewonnen und kurz vor der EM ein Ausrufezeichen gesetzt. Bei der Generalprobe schlug das Duo am Sonntagabend im Finale Anders Mol und Christian Sörum aus Norwegen mit 2:0 (22:20, 21:9). Die Europameisterschaften beginnen am Mittwoch im polnischen Stare Jablonki (bis 16. August).

Ehlers/Wüst sorgen für Furore

Paris-Silbermedaillengewinner Ehlers und Wüst waren beim Elite16-Event der Pro Tour auf der Galopprennbahn Hamburg-Horn durch einen Sieg über die Letten Martins Plavins und Kristians Fokerots (2:1) ins Endspiel eingezogen. Zuvor hatten die Deutschen die schwedischen Weltranglistenersten Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson ausgeschaltet (2:1).