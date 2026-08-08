Beachvolleyball-Knaller: Ehlers/Wüst entzaubern Nr.1 in Hamburg!

SID 08.08.2026 • 21:53 Uhr Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Lui Wüst ziehen mit einem Sieg gegen die schwedischen Weltranglistenersten beim Heimspiel in Hamburg in das Halbfinale ein.

Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Lui Wüst haben bei der EM-Generalprobe in Hamburg ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Duo gewann am Samstagabend 2:1 (18:21, 24:22, 15:10) gegen die schwedischen Weltranglistenersten Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson und zog in das Halbfinale des Elite16-Events der Pro Tour ein.

Ehlers/Wüst stürmen ins EM-Halbfinale

Vor der am Mittwoch beginnenden EM im polnischen Stare Jablonki (bis 16. August) präsentieren sich Ehlers und Wüst in starker Form. Im Halbfinale treffen sie nun auf die Letten Martins Plavins und Kristians Fokerots.