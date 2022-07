Schlag den Star: DFB-Star Robin Gosens verblüfft mit Frisbee-Wurf gegen Rurik Gislason

Erst in Spiel drei taute Gosens dann so richtig auf. Das „Frisbee-Duell“ entschied er souverän für sich. Bei dem Spiel, bei dem man die Frisbee per Wurf im gegnerischen Tor unterbringen musste, packte der linke Außenbahnspieler einen Zauber-Wurf aus. Gosens versenkte die Scheibe per „No-Look“-Wurf im Gehäuse des Isländers.