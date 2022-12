Bochum-Profi Simon Zoller mit emotionalem Weihnachtspost - Laura Wontorra reagiert

„Viele Selbstzweifel, Ängste und körperliche Schmerzen, aber auch tolle, emotionale und besondere Momente wie mein Comeback nach sieben Monaten oder auch der Klassenerhalt in Dortmund“, fügte der Stürmer an: „Ich mache kein Geheimnis daraus, dass es mich sowohl sportlich als auch privat an Grenzen gebracht hat.“