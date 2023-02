FC Bayern: Spielerfrau von Neuzugang gibt private Einblicke auf Instagram und bittet um Hilfe

Das Paar lernte sich 2013 kennen, als Blind noch in Amsterdam für Ajax spielte. Mittlerweile sind die beiden Eltern von zwei Kindern. Auf Instagram gibt Candy-rae Fleur ihren Followern zahlreiche Einblicke in ihr Familienleben.

Die professionelle Jazz-Tänzerin postete vor kurzem eine Story, in der sie ihre Follower um Hilfe bat. „Tanzschule für 2-Jährige in der Nähe von München?“, fragte sie.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Die Anfrage diente ihrer Tochter, die offenbar schon früh in die Fußstapfen ihrer Mutter treten will. Der gemeinsame Sohn teilt vermutlich eher die Leidenschaft des Vaters. Die Niederländerin versuchte in einer ähnlichen Instagram-Story einen Fußballverein für den Drei-Jährigen zu finden.