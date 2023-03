Little Beast: Gewichtheberin verdreht Fans auf Instagram den Kopf

Fast 290.000 Menschen folgen ihrem Account the.littlebeast. Und was sie da postet, ist in der Tat atemberaubend.

Ru, so nennt sich die Bodybuilderin in den sozialen Medien, teilt regelmäßig neue Videos von ihren harten Workouts.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Neben ihrem muskulären Körper zeigt die Frau mit den dunklen Haaren dabei vor allem ihre schweißtreibenden Übungen an den Hanteln.

Sommers Versprechen eingelöst! 700 Kilo Schokolade in München

Sommers Versprechen eingelöst! 700 Kilo Schokolade in München

Ein Autounfall hätte die Karriere fast beendet

Doch Ru kämpfte sich zurück „Ich bin einfach so dankbar, dass ich heute in der Lage bin, mich so zu bewegen, wie es mein Körper liebt“, teilt sie ihrer immer größer werden Instagram-Fanbase mit.