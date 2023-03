Video aufgetaucht! Neues Sport-Traumpaar Jake Paul und Jutta Leerdam?

Der Boxer und Influencer Jake Paul soll laut Telegraaf in der Eisschnellläuferin Jutta Leerdam seine neue Liebe gefunden haben.

Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking gewann sie die Silbermedaille über die 1000 Meter und bei der kürzlich ausgetragenen Weltmeisterschaft in Heerenveen reichte es sogar für Gold.

Liebe in Miami gefunden?

Die Beziehungs-Gerüchte zu Paul und Leerdam kamen auf, nachdem beide Stars offenbar zusammen auf einer Veranstaltung in Miami gesehen wurden.

Der Telegraaf berichtet, dass beide bereits seit Monaten in Kontakt stehen sollen und der Kontakt auf Instagram entstanden sein soll.

Die Niederländerin verbrachte in den letzten Wochen aufgrund eines Urlaubs mit einigen Freundinnen ohnehin Zeit in Florida. Auf TikTok kursiert ein Video der beiden vor einem Hotel in Miami.