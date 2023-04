Bayern-Schreck mischt Reality-TV auf - Nico Patschinski bei "Kampf der Realitystars"

Bereits zum 4. Mal lässt RTL2 im „Kampf der Realitystars“ zahlreiche Prominente um ein Preisgeld von 50.000 Euro antreten.

In der Show, die von Mats Hummels‘ Ex-Frau Cathy Hummels moderiert wird, will sich in diesem Jahr auch ein ehemaliger Bayern-Schreck beweisen. Nico Patschinski, der aus der Jugend des BFC Dynamo zu Eisern Union kam, spielte in seiner aktiven Karriere unter anderem für Dynamo Dresden und den FC St. Pauli.

Weltpokalsiegerbesieger gegen FC Bayern

Und dort am Millerntor feierte er den Höhepunkt seiner Laufbahn. Am 6. Februar 2002 schlugen die Norddeutschen in der Bundesliga sensationell den FC Bayern mit 2:1 und erschufen danach den Titel „Weltpokalsiegerbesieger“. Maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt war Patschinski, der in der 25. Minute die zwischenzeitliche 2:0-Führung besorgte.

Nico Patschinski mauserte sich mit seinem Treffer zum Bayernschreck

Insgesamt absolvierte der mittlerweile 46-Jährige 181 Spiele in der 2. Bundesliga für die SpVgg Greuther Fürth, St. Pauli, Eintracht Trier und Rot Weiss Ahlen.

Danach hatte er noch einige Stationen in der Regionalliga und 3. Liga, ehe er 2014 beim Niendorfer TSV in der Oberliga Hamburg seine Fußballschuhe an den Nagel hängte.

„Meine Laufbahn ist sang- und klanglos ausgelaufen“, sagte der Angreifer dem kicker im Jahr 2017.

Talfahrt nach der Karriere: „War oft ein bisschen naiv“

Nach der Karriere hatte Patschinski sein Geld schnell aufgebraucht. „Insgesamt dürfte ich als Profi circa eine Million verdient haben, aber ich war oft ein bisschen naiv“, erklärte er in einem SZ-Interview.

Daher probierte er sich nach seiner Fußballerzeit in verschiedenen Berufen aus. Unter anderem arbeitete er als Leichenbestatter, Paketbote und Tellerwäscher. Mittlerweile ist er als Busfahrer in Hamburg im Einsatz.

„Ich mag den Job. Im Bus hast nur du das Sagen, du hast eine gewisse Unabhängigkeit und mit Menschen zu tun“, scheint er seinen Traumberuf endlich gefunden zu haben.

Nun scheint er sich aber nochmal im Rampenlicht beweisen zu wollen. Bereits vor ein paar Jahren hätte er die Möglichkeit gehabt, im Dschungelcamp mitzumachen, lehnte damals jedoch ab. Während der EM 2016 agierte er mit Tim Wiese als Klamauk-Duo in der Sendung „Beckmanns Sportschule“.