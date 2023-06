Nach Restaurant-Kritik: Gündogan-Frau bedankt sich für "Liebe" in Manchester

„Ich kann nicht viel sagen, weil ich nicht begreife, was hier passiert. Alles, was ich sagen kann, ist: Danke Manchester, dass du uns all diese Liebe gegeben hast und danke an unsere Freunde. Ich werde meine City-Familie vermissen“, schrieb die 28-Jährige. „Ich kam ohne Erwartungen nach Manchester und verlasse es als Ehefrau, Mutter und mit den besten Freunden, die man sich wünschen kann.“