Salt Bae: Star-Koch spricht über WM-Eklat mit Pokal & Messi - "Habe nichts gestohlen"

Der kontrovers gesehene Star-Koch und Internet-Promi bedrängte dabei sogar Superstar Lionel Messi und schnappte sich den Pokal - was Salt Bae hinterher eine Menge Ärger und einen gewaltigen Shitstorm bescherte.

„Viele aus der Mannschaft waren in meinem Restaurant. Ich habe mich nicht als Fremder gefühlt. Es war ein besonderer Moment. Ich kann nichts für den Grund, warum ich dort war, aber ich würde nie wieder ein WM-Spielfeld betreten“, meinte Salt Bae in der Times .

Salt Bae spricht über bizarre Selfie-Jagd nach WM-Finale

Der Mann, der mit bürgerlichem Namen Nusret Gökce heißt, fügte an: „Ich bin nicht mit der Absicht auf das Spielfeld gegangen, Werbung zu machen, sondern ich hatte einfach Lust dazu.“

Keine Reue bei Star-Koch: „Habe nichts gestohlen“

Inzwischen lässt sich seine Popularität aber offenbar nur noch bedingt in klingende Münze und Business-Zuwächse umwandeln.

Salt Bae muss Restaurant in New York schließen

Zuletzt musste Salt Bae ein Restaurant in Manhattan dichtmachen.

Der „Salt Bae Burger“ stand schon länger in der Kritik - nun wurde das von der Website Gothamist als „schlechtestes Restaurant in New York“ betitelte Lokal geschlossen.