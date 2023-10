100.000 Euro für eine Nacht! Alisha Lehmann erzählt von unmoralischem Angebot eines Fußball-Stars

Wie Lehmann jetzt im Gespräch mit Rapperin Shirin David in deren Podcast „DirTea Talk“ verriet, soll ein nach ihrer Aussage „sehr bekannter Fußballstar“ ihr vor einiger Zeit ein unmoralisches Angebot für eine Nacht angeboten haben.

„Ich zahle Alisha 100.000 für eine Nacht“, soll der Fußballer nach Angaben von Lehmann in einer Nachricht geschrieben haben. Besonders pikant, die Nachricht ging nicht etwa nur an Lehmann selbst, sondern auch an ihren Sicherheitsmann.