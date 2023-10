BVB-Stars nehmen an der Zaubershow teil

Dabei handelt es sich um die Show „Farid – Magic unplugged“, die bald in eine neue Staffel gehen soll. In dieser werden auch viele Sportler zu Gast sein – unter anderem auch die zwei BVB -Stars.

BVB-Stars lassen sich verzaubern

Süle und Adeyemi gehören zu den Gästen in der zweiten Staffel, in der es zwar um Magie geht, aber nicht um das klischeehafte in die Kiste legen und „zerteilt werden“, sondern um „moderne Magie“, so der Sender.