"Esther, es tut mir so leid!": Streich an Sedlaczek in ARD-Kultsendung "Verstehen Sie Spaß?"

Am Samstagabend waren ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek und Kommentator Tom Bartels in der Kultsendung „Verstehen Sie Spaß?“ zu Gast. Der Grund: Sedlaczek wurde von ihrem männlichen Kollegen aus dem Ersten reingelegt!

„Er hatte so ein schlechtes Gewissen“, berichtete die 37-Jährige in der ARD-Show: „Er hat mich zehn Mal angerufen und gesagt: ‚Esther, es tut mir so leid!‘“