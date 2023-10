“Für heute: Tschüss!“ Wellmer feiert "Tagesthemen"-Debüt

„Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr, Ihnen die ‚Tagesthemen‘ präsentieren zu können“, leitete Jessy Wellmer ihr Debüt bei der ARD -Nachrichtensendung am Montagabend ein. Nachrichtensprecherin Judith Rakers (47), die an ihrer Seite stand, antwortete darauf: „Und darüber freuen wir uns auch.“

Damit tritt Wellmer die Nachfolge der langjährigen Moderatorin Caren Miosga (54) an, die ab dem kommenden Jahr den Polit-Talk von Anne Will (57) sonntagabends im Ersten übernimmt. Die „Tagesthemen“ begleitet die 43-Jährige fortan im Wechsel mit Ingo Zamperoni (49). Wellmer ist bereits seit den 2000er Jahren beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk tätig und moderierte von 2014 bis September 2023 die „Sportschau am Sonntag“ sowie weitere Sportformate.