Jessy Wellmers Sportschau-Abschied: "Tschüss, liebe Jessy. Vielen Dank für alles"

Nach neun Jahren hat Jessy Wellmer am Samstagabend zum letzten Mal die ARD Sportschau moderiert - ein Einschnitt, der nicht spurlos an der bekannten TV-Journalistin vorbeiging.

„Jetzt habe ich so einen kleinen Kloß im Hals“, leitete die 43-Jährige gegen 19:55 Uhr ihre Abschiedsrede ein. Und auch wenn der Abgang in der Studiokulisse der legendären TV-Institution eher von Understatement geprägt war: Ohne Emotion verlief er nicht.

Jessy Wellmer: Ihre letzten Worte als Sportschau-Moderatorin

„Was Sie nicht immer wissen, sehen und hören ist, was für coole Socken hier arbeiten - in der Regie, in der Redaktion, hier im Studio, in der Produktion, überall“, erzählte die Moderatorin: „Denen gebührt eine große Bühne - und die möchte ich ihnen an dieser Stelle ein bisschen geben. Ich sage vielen, vielen Dank. Ihr seid ein super Team. Ich wünsche euch und Ihnen zu Hause nur das Beste.“