"Wetten, dass..?": Gottschalk mit Schweinsteiger-Fauxpas - Rätsel über "Lars Riedle"

Bastian Schweinsteiger ist am Samstagabend mit seiner Frau Ana Ivanović zu Gast in der letzten „Wetten, dass..?“-Sendung von Thomas Gottschalk.

Noch bevor der Fußball-Weltmeister von 2014 auf die Bühne gebeten wurde, fiel sein Name aber schon das erste Mal. Der Grund: Thomas Gottschalk bezeichnete in den ersten Minuten der Show Schauspieler Matthias Schweighöfer einmal als „Matthias Schweinsteiger“.

Während Schweighöfers Auftritt wurde der Film „Girl You Know It‘s True“, in dem der 42-Jährige die Rolle des Musikproduzenten Frank Farian spielt, vorgestellt.