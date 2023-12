Müller-Hohenstein bei Gala ersetzt - Moderatoren-Umbruch beim ZDF

Neue Gesichter für die Gala „Sportler des Jahres“. Am 17. Dezember steht die 77. Auflage der Veranstaltung im Kurhaus Baden-Baden an und wird dabei wie seit 1998 gewohnt vom ZDF ausgestrahlt.

Allerdings bricht der Sender in diesem Jahr mit einer langjährigen Gewohnheit. Seit 2007 hatte das verantwortliche Moderatoren-Duo aus Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne bestanden.

ZDF vertraut der nächsten Generation

In diesem Jahr muss sich das Publikum jedoch an zwei neue Gesichter gewöhnen. Lena Kesting und Sven Voss werden die Zuschauer in diesem Jahr erstmals durch den Abend begleiten.