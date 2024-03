Konkurrenz für Silbereisen! Ex-Ski-Star scharf auf Traumschiff-Job

Muss Florian Silbereisen um seinen Job als Kapitän bei der ZDF-Serie „Das Traumschiff“ bangen? Seit 2019 schippert der 42-Jährige, seines Zeichens auch Fernsehmoderator und Schlagersänger, als Kapitän Max Parger über die Weltmeere – nun könnte Silbereisen jedoch Konkurrenz bekommen: in Person von Thomas Dreßen!

Der frühere deutsche Ski-Star, der in seiner Laufbahn immer wieder von schweren Verletzungen gebeutelt wurde und im Januar seine Karriere beendet hat , sinnierte im Wintersport-Podcast der ARD-Sportschau über seine Zukunftspläne und warf dabei seinen Hut in den Ring.

„Traumschiff-Kapitän im Fernsehen, das könnte ich mir schon vorstellen“, enthüllte der 30-Jährige seinen Traumjob. Als Idol kommt für Dreßen aber nicht Silbereisen in Frage, sondern ein anderer früherer Alpin-Star, den es nach seiner erfolgreichen Karriere ins Showbusiness gezogen hat.

Dreßen will Hinterseer nacheifern

Der frühere Speed-Spezialist, der 2018 die prestigeträchtige Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel und 2020 die Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen gewinnen konnte, gibt sich jedenfalls ganz entspannt, was seine berufliche Zukunft angeht.

„Wir schauen, was kommt“, sagte Dreßen. „Es kann alles Mögliche sein, aber es muss natürlich etwas sein, was mich interessiert. Es muss nichts sein, was ich schon kann. Es darf ruhig etwas sein, wo ich mich erstmal einarbeiten und reinkommen muss.“