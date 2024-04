Mittlerweile ist es eigentlich keine Besonderheit mehr, dass man seine Lieblingsfußballer nicht nur auf dem Platz sieht, sondern mit ihnen auch auf der Spielekonsole zocken kann. In den Fußballsimulationen EA SPORTS FC oder PES sind die Fußballer mittlerweile so realistisch animiert, dass man sie glatt mit den echten Menschen verwechseln könnte. Doch ein Fußballstar ist nun auch in einem anderen, weltberühmten Videospiel vertreten.

Erling Haaland wird zum Barbarenkönig in der Welt von Clash of Clans. Das Mobile Game vom Spielentwickler Supercell hat weltweit über zwei Milliarden Downloads. Die Zusammenarbeit ist Teil eines saisonalen Ereignisses zum Thema Fußball, das am 1. Mai startet.

In dem animierten MMO-Strategiespiel geht es darum, ein eigenes Dorf errichten, eine Armee aufzubauen und mit dieser die Dörfer von anderen Spielern zu zerstören. Gleichzeitig muss die eigene Heimat verteidigt werden.

Der Barbarenkönig, der nun das Gesicht von Haaland hat, kann dabei sowohl bei den eigenen Angriffen, als auch bei der Abwehr unterstützen.

Haaland ist ein großer Fan von dem Spiel

Der Stürmer von Manchester City sagt dazu: „Es war schwierig, diese Sache geheim zu halten, aber ich freue mich, endlich über diese großartige Partnerschaft mit Clash of Clans sprechen zu können. Ich bin schon seit Langem ein großer Fan des Spiels und weiß so ziemlich alles darüber, daher ist es wirklich cool, als Spielcharakter dabei zu sein.“ Laut Supercell soll der Wunsch für die Kooperation sogar vom Fußballer selbst gekommen sein.

Veröffentlicht wurde die Partnerschaft mit einem Trailer, in dem Haaland das Spiel auf seinem Handy spielt, bevor die fiktiven Videospiel-Charaktere Bogenschützin, Barbar, Kobold, Skelett und Magier aus einem Portal in die Realität eindringen und den Norweger in ihre Welt bringen. Anschließend greifen sie gemeinsam ein Dorf an, Haaland schießt die Kanonenkugeln dabei natürlich mit seinem Fuß. Dazu wurde auch ein eigener Haaland-Soundtrack entwickelt.

