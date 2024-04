"Kein Größenwahn!" Box-Legende Maske spricht über Halmich-Comeback gegen Stefan Raab

Dieses Comeback ist schon jetzt eine der großen Überraschungen des Jahres! TV-Legende Stefan Raab kehrt auf die große Bühne zurück, macht dabei aber nicht etwa eine neue TV-Show, sondern will im Box-Ring noch einmal die Fäuste schwingen.

Das legendäre Duell zwischen Raab und der früheren Box-Weltmeisterin Regina Halmich geht in die dritte Runde. Am 14. September soll in Düsseldorf der Kampf steigen. Zugleich kehrt Raab nach fast neun Jahren auch ins Fernsehen zurück.