La Liga: Als Modric ein Foto mit Joko Winterscheidt wollte

„Ich wollte einfach nur den Moment haben. Und ich dachte: Wenn Luka Modrić mich nach einem Selfie fragt, müssen die Kroaten ja denken: Who the fuck ist der Typ, wenn Luka Modrić ihn nach einem Selfie fragt“, sagte Winterscheidt.

Kroos leitete das Foto in die Wege

Doch das Foto entstand nicht. „Luka wurde aber als Letzter ans Flugzeug gebracht bzw. als Erster am Flugzeug abgeholt. Der geht nicht die Wege, die normale Menschen gehen an so einem Flughafen.“

Modric und Kroos spielten jahrelang gemeinsam im Mittelfeld von Real Madrid und gewannen in dieser Zeit vier Champions-League-Titel. Während bei dem Kroaten noch nicht feststeht, ob er in Madrid bleibt oder den Verein verlässt, herrscht bei Kroos mittlerweile Gewissheit.

Winterscheidt lobte Kroos nach der Verkündung des Karriereendes in höchsten Tönen: „Es gibt wirklich wenige deutsche Fußballer-Karrieren, die so verlaufen sind wie seine. Und dann aber trotzdem so eine menschliche, spielerische Freude zu haben und so eine Normalität zu besitzen.“