Große TV-Überraschung um RTL-Moderatorin

Eigentlich ist Sportmoderatorin Jana Wosnitza bei RTL für die NFL-Moderation zuständig. Jetzt tritt sie auch als Schauspielerin in einer Familiensendung in Erscheinung.

Die 30-Jährige, eigentlich bei RTL für die NFL-Übertragungen zuständig, wird eine Rolle in der RTL -Soap „Unter Uns“ übernehmen und damit ihr Serien-Debüt feiern. Statt Defensiv-Strategien und Laufwege in der Offense zu erklären, heißt es nun Text auswendig lernen.

Wosnitza kann es jedoch kaum erwarten, Teil der Kultserie zu sein, die dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert: „'Unter uns‘ ist im deutschen Fernsehen eine Instanz. Nicht umsonst gibt es die Serie seit 30 Jahren. Für mich als Kölnerin ist es schön, dass ‚Unter uns‘ sowohl in Köln gedreht wird als auch in Köln spielt. Bei Außenszenen erkennt man doch immer bekannte Ecken der Stadt wieder“, freut sich die Sportmoderatorin über ihren Auftritt im Interview bei RTL.

Jana Wosnitza freut sich auf Kult-Soap

Und ganz umstellen, muss sich die ehemalige SPORT1 -Moderatorin nicht. Mit einem Mikrofon in der Hand wird sie auch als Schauspielerin ihrer Paradedisziplin treu bleiben. In der Episode wird sie in einem Serien-Interview den beiden aufstrebenden Footballstars Maximilian „Ace“ Asbeck und Lenny Darber, die in den USA Footballstars werden wollen, auf den Zahn fühlen.

„Bei den Sportübertragungen moderiere ich immer Live-Sendungen, ich habe also genau einen Take. Wenn mal was nicht so rund läuft, muss man improvisieren und spontan reagieren. Im Schauspiel ist es das genaue Gegenteil. Man hat ein Drehbuch, es gibt Texte, jede Szene ist minutiös geplant, man kann öfters ansetzen“, so Wosnitza weiter.