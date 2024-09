Boxen: Raab kassiert Mega-Summe für Fight

Am 14. September ist es soweit: TV-Entertainer Stefan Raab kommt zurück auf den Bildschirm und feiert mit einem Boxkampf gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich sein Comeback. Doch so ganz unentgeltlich steigt Raab nicht in den Ring. Laut Bild streicht Raab für seinen Kampf zwei bis drei Millionen Euro ein. Seine Gegnerin soll immerhin 500.000 Euro erhalten.