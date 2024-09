Wirbel um deutsche Wintersport-Ikone

Sven Hannawald steht in der Kritik! Der ehemalige Skispringer hat auf Instagram Bilder und Videos von seinem Familienurlaub aus einem Elefantenpark in Ungarn geteilt. Für die Bilder bekam der 49-Jährige überwiegend Zuspruch, doch zwei Videos sorgten im Netz für Aufruhr.

Zunächst postete er in der vergangenen Woche erste Schnappschüsse von Elefanten aus dem Park. Sie zeigten ihn mit seiner Familie im Umgang mit den Elefanten. Dazu schrieb er: „Die beeindruckendsten drei Tage, die wir erlebt haben. So nah an Elefanten war so schön. Glen (sein Sohn, Anm. d. Red.) hat wieder neue Freunde. Danke an die Familie von René Casselly (Inhaber des Elefantenparks, Anm. d. Red.) und dem Kimba Elefantenpark. Wir kommen wieder. Versprochen.“