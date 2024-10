Cathy Hummels packt aus: "Gewisse Dinge hätte Mats nicht sagen sollen"

SPORT1 09.10.2024 • 10:09 Uhr Cathy Hummels spricht in einer TV-Dokumentation offen über ihre mittlerweile geschiedene Ehe mit Fußballstar Mats Hummels.

Über 13 Jahre waren Cathy und Mats Hummels ein Paar, doch die Beziehung ging bekanntlich in die Brüche. Im Dezember 2022 erfolgte die Scheidung. Jetzt hat Cathy Hummels in dem ARD-Format „Krause kommt“ in einem offenen Gespräch mit Moderator Pierre M. Krause über die Zeit mit dem früheren BVB- und Bayern-Star gesprochen.

„Ich habe meinen Ex-Mann sehr geliebt früher“, erzählte die Influencerin bei einem Spaziergang mit Krause durch den Englischen Garten in München, aber trotzdem sei sie immer nur die „Frau von ...“ gewesen. „Niemand kannte meinen Namen. Ich wurde da immer sehr, sehr degradiert.“

Cathy Hummels, die nach eigener Aussage als 19-Jährige den damals 18-jährigen Mats kennenlernte, sei es immer wichtig gewesen, sich ein eigenes Leben aufzubauen - auch weil sie sich immer gedacht habe: „Naja, vielleicht tauscht er dich ja doch irgendwann mal aus.“

Cathy Hummels: „Gewisse Dinge hätte er nicht sagen sollen“

„Das hört sich jetzt krass an. Aber das war schon immer in meinem Kopf“, ergänzte Hummels. Je prominenter ihr Mann wurde, umso mehr habe sich sie gefragt: „Was will er eigentlich mit dir?“

Dies sei ein Grund für ihre Depressionen gewesen, über die sie bereits in der Vergangenheit gesprochen hatte. „Ich habe mich selbst immer zerstört und mich klein und kaputt gemacht. Das lag nicht unbedingt an Mats, denn es ist ja auch immer eine Sache der Wahrnehmung.“

Zugleich machte sie ihrem Ex-Mann Vorwürfe. „Natürlich hätte er auch Dinge besser machen und Sachen anders zu mir sagen können. Dann wären sie vielleicht auch anders angekommen. Oder gewisse Dinge hätte er einfach nicht sagen sollen“, erklärte Cathy Hummels.

Auf Nachfrage von Krause, was genau sie damit meine, wollte die 35-Jährige nicht näher eingehen: „Das ist was sehr Privates.“ Die Dinge standen offenbar in Zusammenhang mit einer Erkrankung. „Ich hatte eine Zeit lang sehr viel zugenommen aufgrund meiner Schilddrüsenunterfunktion. Da habe ich viele Dinge, die er gesagt hat, falsch wahrgenommen - in seiner Auffassung.“

Cathy und Mats Hummels mittlerweile „okay“ miteinander

Mittlerweile seien beide „okay“ miteinander, führte Cathy Hummels weiter aus: „Er ist immer wichtig in meinem Leben, weil er der Papa meines Kindes ist und wir wirklich eine schöne Zeit hatten.“ Der gemeinsame Sohn Ludwig kam am 11. Januar 2018 zur Welt.

