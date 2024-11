Alica Schmidt zeigt ihr neues Tattoo

Olympia 2024 lief für Alica Schmidt nicht wie erhofft

Im Sommer erfüllte sich die Läuferin in Paris ihren Traum von der zweiten Olympia-Teilnahme. Sie trat dort in der 4x400m-Staffel sowie in der 4x400m-Mixed-Staffel an. In beiden Bewerben schieden die Teams des DLV jedoch in der Vorrunde aus.