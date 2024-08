Olympia: Pikanter Staffel-Zoff um Alica Schmidt - Rauswürfe drohen

von SPORT1 03.08.2024 • 09:21 Uhr Nach dem Aus der deutschen Mixed-Staffel mit Alica Schmidt macht Startläufer Jean Paul Bredau interne Unstimmigkeiten für die schwache Leistung verantwortlich. Die pikante Wortmeldung könnte Folgen haben.

Die deutsche Mixed-Staffel über 4 x 400 Meter hat die Qualifikation für den Endlauf klar verpasst - und kurz darauf sind heikle interne Spannungen bei den Leichtathletik-Assen ans Licht gekommen.

„Im Vorfeld lief nicht alles rund, deshalb heute das Ergebnis“, machte Startläufer Jean Paul Bredau in der ARD Andeutungen, die er dann in der Mixed Zone konkretisierte. Es seien einige Entscheidungen getroffen, die nicht alle abgesegnet hätten „und dementsprechend standen wir so auf der Bahn, auch wenn es vielleicht andere anders sehen, aber ich sehe es so. Wir sind ein Team und wir haben nicht als Team gehandelt“, wird der 25-Jährige von der Bild zitiert.

Bredaus Kollegin Alica Schmidt reagiert mit Unverständnis auf die Äußerungen von Bredau, der selbst 1,7 Sekunden unter seiner Jahresbestzeit blieb.

Alica Schmidt: „Das finde ich schwierig“

„Es gab im Vorfeld auf jeden Fall Unstimmigkeiten“, bestätigte Schmidt - und ließ Kritik an Bredau durchblicken: „Ich muss sagen, wir sind ein Team, wir sollten zusammenhalten Wir sollten darauf vertrauen, was die Trainer entscheiden. Und dann dementsprechend auch hier mental ready sein. Jeder bereitet sich in dem Fall drei Jahre darauf vor, und wenn man dann hier nicht steht und voll hinter der Staffel steht, muss ich sagen: Das finde ich schwierig.“

Pikant: Bredau sprach zwar nicht offen aus, worum genau es ihm geht, die allgemeine Deutung ist aber, dass es um die Nicht-Nominierung seiner Freundin Luna Buhlmann geht, die kurz vor Beginn des Wettbewerbs ebenfalls öffentlich Unmut durchblicken ließ.

„Ja, ich bin die zweitschnellste deutsche 400-Meter-Athletin auf dem Papier. Nein, ich wurde nicht für die Mixed-Staffel nominiert“, schrieb sie am Freitag in ihrer Instagram-Story als Reaktion auf entsprechende, nach eigener Auskunft vielfach gestellte User-Fragen: „Das ist nicht meine Entscheidung und liegt nicht in meiner Hand. Ich hoffe, ich konnte eure Frage klären und würde mich freuen, wenn keine weiteren Nachrichten dieser Art bei mir eintrudeln würden. Das ist die mit Abstand häufigste Frage, die mich erreicht, seit ich Instagram besitze. *Da kann nicht mal meine Scheidung mithalten. Lol*“

Buhlmanns Aussagen lassen sich als indirekte Kritik an der Nominierung Schmidts lesen, die im internen Ranking der Jahresbestzeiten hinter Eileen Demes und Buhlmann liegt - allerdings bei wichtigen Anlässen zuverlässig Leistung brachte: Sie war bei der Staffel-WM auf den Bahamas Teil des Teams, das die Olympia-Qualifikation sicherte und bei der EM in Rom schnellste deutsche Staffel-Läuferin über ihre Distanz.

Hat Alica Schmidt einer Teamkollegin den Platz weggenommen