Kennengelernt bei Olympia: Schwimm-Star liebt TV-Moderatorin

SPORT1 27.11.2024 • 22:27 Uhr Der deutsche Schwimmer Josha Salchow und die Moderatorin Anne Kamphausen sind seit Oktober ein Paar. Ihre Liebe begann bei den Olympischen Spielen in Paris.

Josha Salchow, der bei den Olympischen Spielen als erster Deutscher seit 1992 in ein 100-Meter-Freistil-Finale einzog, hat in Paris nicht nur sportlich große Erfolge gefeiert. Der 25 Jahre alte Schwimmer stellte mit einer Zeit von 47,80 Sekunden einen deutschen Rekord auf und landete auf dem sechsten Platz. Doch der Erfolg im Becken war nicht das Einzige, was für ihn in der französischen Hauptstadt gut lief. Salchow fand dort auch die große Liebe. Seit Paris sind Salchow und TV-Moderatorin Anne Kamphausen ein Paar.

Die beiden lernten sich im August 2024 im Deutschen Haus kennen, als Salchow das Ende der Schwimmwettbewerbe gefeiert hatte. „Unsere erste Begegnung war rein zufällig. Ich war nach dem Ende der Schwimmwettbewerbe im Deutschen Haus. Da habe ich Anne zum ersten Mal gesehen“, erinnerte sich Salchow bei der BILD. Kamphausen, die bei dyn als Moderatorin der Basketball-Bundesliga und für SPORT1 tätig ist, beschrieb die erste Begegnung als freundschaftlich, erst später habe sich ihre Beziehung entwickelt.

Kamphausen: „Teilen viele Werte, ein Leben für und mit Sport"

„So richtig gefunkt hat es bei mir aber erst später“, erzählte Kamphausen, die sich mit Salchow während einer Silber-Party der Hockey-Herren im Pariser Szene-Club „Café Oz“ näherkam. Nach den Spielen blieben sie in Kontakt. Es folgten regelmäßige Treffen – in Köln, München und bei verschiedenen Veranstaltungen wie dem Oktoberfest und dem Sportaward in Mannheim.

Im Oktober, als Kamphausen den Olympiastützpunkt in Heidelberg besuchte, wurde aus der anfänglichen Freundschaft mehr. Die Moderatorin schwärmte: „So richtig gefunkt hat es bei mir, als ich ihn im Oktober am Olympiastützpunkt in Heidelberg besucht habe. Josha hat mir das Gefühl gegeben, dass er echtes Interesse hat und ich ihm zu 100 Prozent vertrauen kann. Er ist aufmerksam, liebevoll, versucht für uns beide zu denken. Genau das, was ich will und brauche. Wir teilen viele Werte, natürlich ein Leben für und mit Sport.“

